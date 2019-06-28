«Я очень рад быть с президентом Путиным». В Японии начался разговор лидеров России и США

Встреча президентов России и США началась в японской Осаке на полях саммита G20. Анонсировав переговоры, Дональд Трамп упомянул такие темы для обсуждения, как торговля и разоружение.

«Спасибо всем. Я очень рад быть с президентом Путиным, – заявил американский лидер в начале встречи 28 июня. Его цитирует РИА Новости. – Я приветствую членов российской делегации, так и моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия. Есть много тем, которые мы обсудим, включая торговлю, разоружение, протекционизм и другие вопросы».

«Я думаю, что результаты встречи будут отличными», – добавил Трамп.

Ранее в Белом доме говорили, что стороны обсудят Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток. Не обойдут стороной и отношения двух держав. Возможно, лидеры коснутся и Венесуэлы. А Трамп намерен поднять тему «вмешательства в выборы».

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В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил об отсутствии согласованной повестки разговора. По его словам, президенты сами определят приоритетные для них темы.

Напомним, что это третья личная встреча лидеров России и США. Первая прошла в Гамбурге в 2017 году. В 2018-м два президента провели переговоры на саммите в Хельсинки. Путин и Трамп планировали также пообщаться на саммите G20 в Буэнос-Айресе, однако американская сторона отказалась от переговоров.

О нынешней встрече попросила американская сторона.