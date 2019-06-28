«Думал, там нет живых». Под Петербургом красная «Мазда» обняла столб

Авария с тремя пострадавшими произошла во Всеволожском районе Ленобласти 28 июня. Автомобиль встретился со столбом, пассажирам повезло меньше, чем водителю.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около четырёх утра на 28 км трассы «Кола» автомобиль «Мазда» столкнулся со столбом. Машина от удара сильно деформировалась.

«Проезжал мимо, думал что там живых нет, он просто обнял пассажирским местом столб», — пишет очевидец.

В ЦРБ Всеволожска в тяжёлом состоянии доставили 49-летнюю и 21-летнюю пассажирок. 27-летний водитель не так серьёзно травмировался, его состояние медики оценили как средней тяжести, мужчина также госпитализирован.