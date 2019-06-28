«В облаках много прояснения». Дожди не зальют Петербург, радуют синоптики

Конец трудовой недели в Петербурге отметился похолоданием — температура воздуха ниже климатической нормы. Но дачники без сомнения могут выдвигаться за город — сильных дождей не обещают, так что поработать в прохладе будет даже приятно.

Как объяснил утром 28 июня синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, город на Неве оказался в тылу уходящего циклона.

«В облаках появится много прояснения, дожди примут локальный и кратковременный характер и постепенно прекратятся. Ну а температурный фон пока по-прежнему ниже климатической нормы», – отметил специалист в Facebook.

Сейчас в Северной столице +14 °С тепла, днем воздух прогреется до +18…+20°. Ветер северный, 6–11 м/с, порывистый.