«В облаках много прояснения». Дожди не зальют Петербург, радуют синоптики
Конец трудовой недели в Петербурге отметился похолоданием — температура воздуха ниже климатической нормы. Но дачники без сомнения могут выдвигаться за город — сильных дождей не обещают, так что поработать в прохладе будет даже приятно.
Как объяснил утром 28 июня синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, город на Неве оказался в тылу уходящего циклона.
«В облаках появится много прояснения, дожди примут локальный и кратковременный характер и постепенно прекратятся. Ну а температурный фон пока по-прежнему ниже климатической нормы», – отметил специалист в Facebook.
Сейчас в Северной столице +14 °С тепла, днем воздух прогреется до +18…+20°. Ветер северный, 6–11 м/с, порывистый.