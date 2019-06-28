Воры сбили движение поездов между Петербургом и Москвой

Воры сбили движение по Октябрьской железной дороге ночью и утром 28 июня.

«Железная дорога Москва — Петербург стояла до 5 утра, – написал читатель «Фонтанки» Игорь. – Сам еду в 109-м астраханском. До 5.30 стояли в Химках, хотя в 4.25 должны были прибыть в Тверь. Встречные пошли около пяти. Из-за чего задержка, неизвестно».

В ОЖД задержку объяснили незаконным вмешательством в работу железнодорожной инфраструктуры на станции Сходня в Химкинском районе Подмосковья.

«По предварительной информации было совершено хищение технических средств, обеспечивающих движение поездов в границах станции Сходня», – заявили в пресс-службе.

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Преступление было совершено в 02.40, подозреваемые не установлены.

Угрозы безопасности движения поездов нет, но сбит график. Ряд электричек из Москвы отменен.

Поезд №109 Астрахань-Петербург, на котором едет читатель «Фонтанки», опоздает ориентировочно на 1 час 9 минут. Поезд №81 Санкт-Петербург — Белгород пока идет с задержкой на 2 часа 45 минут. Опоздают еще 9 поездов, время задержки составит от полутора часов до 20 минут.