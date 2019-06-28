Главный дизайнер iPhone и iPad покинул Apple

Директор по дизайну Apple Джони Айв (Jony Ive) уходит в отставку, сообщается на сайте компании.

Он планирует создать собственную студию дизайна LoveFrom и запустить ее в следующем году. Ожидается, что компания станет партнером Apple.

«После почти 30 лет и бесчисленного числа проектов, я сильнее всего горжусь работой, которую мы провели, чтобы собрать такую команду разработчиков. Apple сейчас ярче, сильнее и талантливее, чем когда-либо в своей истории», — сказал Айв.

По словам главы компании Тима Кука, Айв является особенной фигурой в мире дизайна, и его роль в возрождении Apple нельзя переоценить.

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Отмечается, что теперь обязанности главного дизайнера компании будут выполнять вице-президент по промышленному дизайну Эванс Ханки и вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай. Они будут подчиняться операционному директору компании Джеффу Вильямсу.

Джони Айв стал дизайнером Apple в 1992 году, а спустя пять лет занял должность вице-президента промышленного дизайна. Им был придуман дизайн первых моделей iPod, iPhone и Macbook.