Путин: В РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ ничего не имеют против нетрадиционной сексуальной ориентации или разнообразной половой самоидентификации, но за этим нельзя забывать культуру и традиционные устои миллионов людей. Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times, которое было опубликовано в четверг на сайте Кремля.

Говоря о том, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения мира, Путин, в частности, обратил внимание на ситуацию с традиционными ценностями.

"Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными", – сказал российский лидер и продолжил: "Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов".

"Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения", – сказал глава государства.