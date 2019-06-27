Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

Российский миллиардер Алишер Усманов пожертвовал тульскому Футбольному клубу «Арсенал» 600 миллионов рублей. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на представителя бизнесмена.

Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» обратился к Усманову за финансовой помощью в связи с выходом в Лигу Европы.

Алишер Усманов по данным «Форбс» с состоянием 12,6 млрд долларов занимает девятое место в списке самых богатых россиян. Ранее он владел 30 процентами акций лондонского «Арсенала», но в 2018 году продал их за 550 млн фунтов стерлингов миллиардеру Стивену Кронке.