Арнольд Шварценеггер агитировал против электромобилей. Понарошку

Бывший губернатор Калифорнии и знаменитый актер Арнольд Шварценеггер снялся в вирусной социальной рекламе некоммерческой компании Veloz. Он сыграл продавца подержанных автомобилей по имени Говард Кляйнер.

По сюжету ролика, размещенного на Youtube, герой Шварценеггера пытается агитировать случайных покупателей приобретать бензиновые автомобили, а не электрические. Когда ему это не очень удается, он произносит свою коронную фразу «I’ll be back» и удаляется.

Конечно, почти все покупатели рано или поздно понимают, что их разыгрывают, и даже узнают актера, несмотря на грим, парик и довольно небрежно приклеенные усы. Так что в конце Арнольду ничего не остается, как признать преимущества электрических автомобилей и призвать покупать именно их.

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Четырехминутный ролик называется «Kicking gas», и создан он для некоммерческой организации Veloz, цель которой – «ускорить переход к электромобилям», пишет Green Car Report.Участвуя в нем, Шварценеггер как бы немного пародирует и самого себя: в одном из эпизодов он появляется за рулем нещадно дымящего «Хаммера» автомобиля, который своим появлением во многом обязан именно ему. Ведь не кто иной как Арнольд Шварценеггер первым заказал себе «гражданский Хаммер», подав таким образом General Motors идею монструозного кроссовера с огромным двигателем, каким стал Hummer H2.

Но все же еще будучи губернатором Калифорнии, Шварценеггер многое сделал для защиты окружающей среды. Именно при нем в 2008 году были приняты более строгие нормы выбросов и введена в действие программа сокращения парниковых газов, рассчитанная до 2035 года.

А что касается ролика «Kicking gas», то по мнению Green Car Report, экологическая реклама не обязательно должна быть скучной и слишком серьезной.