Путин: В России уже нет олигархов

Президент России Владимир Путин отвечая на вопрос редактора Financial Times Лайонела Барбера заявил, что в стране нет олигархов, а есть крупные компании.

Разговор состоялся в преддверии саммита G20 в Японии, интервью опубликовано на сайте Кремля 27 июня. Барбер говоря о Центробанке указал Путину на то, что «некоторые олигархи жалуются на закрытие банков».

«Вы знаете, во?первых, у нас уже нет олигархов. Олигархи – это те, кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы. У нас есть крупные компании, частные, есть с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие?то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет». Он отметил, что благодаря работе ЦБ с рынка исчезают маломощные, полукриминальные финансовые организации.

Во время разговора Путин также отметил что Дональд Трамп талантливый человек, а история со Скрипалями «не стоит и пяти копеек».