Не их профиль. Сотрудники ФСБ постеснялись задерживать агрессора с мачете

Схватку раненого охранника фирмы «Титан» и отзывчивого прохожего с обладателем мачете под окнами УФСБ Петербурга на Литейном проспекте сняли на видео. Тряская запись отражает нерв борьбы и фиксирует невозмутимость чекистов.

По данным «Фонтанки», вечером 27 июня петербуржец Дмитрий Дрожалкин на улице Рылеева не поделил парковочное пространство с автомобилем охранной фирмы «Титан» и свое недовольство выразил с помощью мачете. Оставил на корпусе служебной машины рубленые раны, разбил лобовое стекло, уважил 24-летнего охранника ударом тяжелого лезвия по руке и постарался уехать.

«Титановец» догнал «Сандеро» 38-летнего Дрожалкина у входа в УФСБ, заблокировал машину и постарался провести задержание. С раненой рукой у него не очень-то получалось. На помощь пришел прохожий. Он постарался сделать подсечку, но плотный Держалкин крепко стоял на ногах.

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Сцену с противоположной стороны Литейного снимали очевидцы. Двухминутное видео не содержит и намека на шевеление в УФСБ, под окнами которого и проходила драка. Подоспевшие наряды полиции урезонили владельца мачете. Оружие изъяли.

Раненый охранник обратился в 76-й отдел Центрального УМВД с заявлением с просьбой привлечь петербуржца. Ранее он не был судим. В «Титане» «Фонтанке» сообщили, что порезы на руке сотрудника не представляют опасности для жизни.