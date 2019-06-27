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27.06.2019 23:20
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Все дело в Дервоедах. Похищенные средства Выборг-банка ищут первых лиц

В Петербурге рассмотрят уголовное дело о хищении денег Выборг-банка. Обвинение предъявлено двум Дервоедам.

Дело экс-зампреда Выборг-банка Дмитрия Дервоеда и его сестры-акционера Екатерины поступило в Октябрьский суд Петербурга 27 июня. Обоих будут судить по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии обвинения, Дервоеды вывели не менее 15 млн рублей через выдачу подставной компании заведомо невозвратного кредита. Операцию провели накануне краха банка, когда отзыв лицензии был делом решенным.

Екатерину Дервоед задержали 5 сентября 2017 года, брата – через неделю.

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Это вторая попытка прокуратуры засудить банкиров. В прошлом году суд вернул дело на доработку.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили поступление дела. К рассмотрению его еще не назначили.

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