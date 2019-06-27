Ford увольняет работников и закрывает заводы не только в России, но и в Европе. Сократят 12 тысяч человек

Компания Ford до конца 2020 года сократит 12 000 рабочих мест на своих европейских предприятиях, причем некоторые заводы будут закрыты, а некоторые уменьшат количество смен. Увольняя работников и закрывая предприятия, Ford пытается снова сделать свой бизнес прибыльным.

Помимо трех заводов в России, Ford закроет предприятия во Франции и Британии, а также уменьшит количество рабочих смен на сборочных линиях в испанской Валенсии и немецком Саарлуи, сообщает CNBC. Эти меры являются частью кампании по снижению затрат в условиях падающего спроса и одновременно острой потребности в инвестициях в связи с разработкой будущих электромобилей.

Всего на предприятиях Ford в Европе трудятся 51 000 работников, а если считать совместные предприятия (как, например с российской компанией Sollers), то около 65 000. Увольнять будут как собственных работников компании, так и занятых на совместных предприятиях.

О перспективах масштабных сокращений и ликвидации заводов стало известно еще в январе, но первоначально называлась цифра в 7000 рабочих мест и о закрытии предприятий речь не шла. Теперь же Ford вынужден идти на более решительные меры из-за ухудшающейся ситуации на рынке, падающего спроса и давления со стороны экологического законодательства.

Как и другие автопроизводители, компания вынуждена искать дополнительные средства для перехода к выпуску экологичных автомобилей и одновременно избавляться от устаревших моделей и устаревших производств. Поэтому 12 000 уволенных и пять закрытых заводов – это, скорее всего, не последние сокращения для американского автопроизводителя. И хотя всем увольняемым выплачиваются солидные выходные пособия, это слабое утешение для тех, кто рискует потерять работу надолго. Ведь сокращается не только Ford.