Сенат конгресса США запретил передачу F-35 Турции в случае покупки С-400

Сенат конгресса США в четверг одобрил проект американского военного бюджета на 2020-й финансовый год (начинается в США 1 октября – прим. ТАСС), который предусматривает запрет на передачу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае получения ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Как отмечается в документе, инициатива "запрещает выделение средств [из бюджета США] на передачу самолетов F-35 или соответствующего оборудования и интеллектуальной собственности" Анкаре, пока министр обороны и госсекретарь США "не подтвердят, что Турция не приняла поставки ЗРС С-400 Российской Федерации и обеспечила надежные гарантии того, что не будет делать этого в будущем".

Аналогичный запрет включен и в версию оборонного бюджета, которая рассматривается в палате представителей конгресса. После принятия этой инициативы конгрессменами законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд. Турция – первое государство – член НАТО, которое получит от России ЗРС подобного класса.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35.