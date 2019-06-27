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Происшествия
27.06.2019 22:51
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Водитель отвоевывал у ЧОПовцев парковочное место с помощью мачете. За задержанием из окон смотрели чекисты

Непростая ситуация с парковочным пространством в центре Петербурга раздосадовала одного из водителей вечером 27 июня настолько, что он взялся за холодное оружие. Мачете воткнулось в кузов машины охранного предприятия «Титан».

Факт задержания агрессивного водителя «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД. Конфликт произошёл на улице Рылеева после девяти часов вечера. Непродолжительная перепалка на предмет свободного парковочного места сподвигла горожанина взяться за холодное оружие. С помощью мачете он проверил на прочность кузов автомобиля «Титана», досталось и охраннику, однако характер его травм пока не ясен. В охранном предприятии «Фонтанке» сообщили, что водитель поторопился удалиться, но, очевидно, выбрал не то направление. Полиция и сами охранники быстро его догнали и задержали, заодно скрасив вечер сотрудникам ФСБ. Попался любитель латиноамериканского оружия у главного входа в региональное управление службы на Литейном проспекте, 4.

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