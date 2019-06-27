Путин: Сложно предсказать, как завершится торговый конфликт между США и Китаем

Президент России Владимир Путин считает, что сложно предсказать, как завершится торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем.

Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times, которое было опубликовано на сайте Кремля.

"Сложно сказать, будет ли у США достаточно терпения, чтобы не сделать каких-либо необдуманных шагов, но уважать своих партнеров, даже если между ними есть разногласия", – сказал Путин. Тем не менее, он не считает, что РФ "складывает слишком много яиц в корзину Китая", как заметили в вопросе американские журналисты.

"Во?первых, у нас яиц достаточно, а корзин, куда их можно раскладывать, не так уж и много, – это первое. Второе, мы всегда оцениваем риски. В-третьих, наши отношения с Китаем не продиктованы сиюминутной политической либо какой другой конъюнктурой. Обращаю Ваше внимание на то, что Договор о дружбе с Китаем был подписан в 2001 году, если мне не изменяет память, задолго до сегодняшней ситуации, задолго до сегодняшних, мягко скажем, споров в сфере экономики между Соединёнными Штатами и Китаем.

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Нам не нужно ни к чему присоединяться и не нужно против кого бы то ни было выстраивать свою политику. Мы вообще с Китаем не выстраиваем политику против кого бы то ни было. Мы просто последовательно реализуем наши планы по развитию сотрудничества, с 2001 года мы это делали, и мы просто идём последовательно по реализации этих планов.

Посмотрите, что там написано. Мы ничего не сделали того, что выскакивает за рамки этих договорённостей. Так что здесь нет ничего необычного, и не нужно в сближении Китая и России искать какой?то подтекст. Конечно, мы смотрим на то, что происходит в мире сегодня, у нас совпадающая позиция по целому ряду вопросов сегодняшней мировой повестки дня, в том числе и по вопросам отношения к соблюдению общепринятых правил – в торговле, международных финансах, в расчётах", – сказал президент РФ.