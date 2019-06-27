"Роснефть" добилась нового уголовного дела за грязную нефть в трубопроводе "Дружба"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по заявлению дочерней компании госкорпорации "Роснефть" по факту порчи нефти хлорорганикой в трансграничном нефтепроводе "Дружба". Пострадавшим признан нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, сообщает в четверг, 27 июня, РБК со ссылкой на материалы дела.

Заявители из "Роснефти" настаивают, что грязная нефть испортила оборудование дочернего Куйбышевского НПЗ. О преступлении еще 15 мая сообщил в следственные органы генеральный директор завода Сергей Чепурнов. Уголовное дело против "группы лиц по предварительному сговору" было возбуждено на следующий же день по статье о самовольном подключении к нефтепроводам и приведении их в негодность.

НПЗ получал нефть из трубопровода "Дружба" госкомпании "Транснефть" в объеме 10- 20 тысяч тонн в сутки. Бракованное сырьё, настаивают авторы заявления, попало на переработку в резервуары НПЗ в марте-апреле, через узел ООО «Нефтеперевалка» в Самарской области. В итоге пострадали, следует из документа, установки первичной и вторичной переработки, изомеризации, каталитического реформинга.

Куйбышевский НПЗ и правда понес ущерб от загрязненной нефти в нефтепроводе «Дружба», уверяет пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Но не называет сумму ущерба, причиненного заводу. Источники, знакомые с ситуацией, оценивают ущерб в 1,2 млн рублей.

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Дело дочерней компании "Роснефти" объединено в единое производство с другими делами по загрязнению нефтепровода "Дружба", рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров, адвокат одного из фигурантов, бывшего собственника компании «СамараТрансНефть-терминал» Романа Трушева, объявленного следствием в розыск.

«Куйбышевский НПЗ подал в правоохранительные органы заявление, хотя ранее в СМИ завод утверждал, — возмущается адвокат, – что в апреле был остановлен на плановый ремонт и нефть с хлором не брал».

Фигурантами единого уголовного производства сейчас являются несколько связанных с «Нефтеперевалкой» человек, а также сотрудники дочерних структур «Транснефти», двое из которых находятся под подпиской о невыезде. Из-за того, что в объединенном деле появились потерпевшие со стороны "Роснефти", говорит адвокат, это может добавить фигурантам дополнительный эпизод и ухудшить их позицию на суде.

Скандал с загрязненной органическими веществами нефтью разразился в апреле, когда нефтепровод «Дружба» приостановил экспорт в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию больше чем на месяц.