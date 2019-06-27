СМИ: Хакеры из «Пяти глаз» пытались взломать «Яндекс». Получить доступ к аккаунтам пользователей западным спецслужбам не удалось

Хакеры, представляющие интересы западных спецслужб, взломали поисковик Яндекс, чтобы получить доступ к переписке пользователей. Навредить им не удалось.

Об атаке в октябре-ноябре прошлого года 27 июня сообщает Reuters со ссылкой на источники. Якобы первоначальной целью хакеров была система подтверждения подлинности аккаунтов Яндекса, а уже дальше через неё они намеревались получить доступ к личным данным пользователей. Атака была пресечена, но в системе хакеры пробыли несколько недель. Для взлома они применили программу Regin, которую использует разведывательное сообщество «Пять глаз». Эта организация включает в себя спецслужбы США, Великобритании, Новой Зеландии, Канады и Австралии.

В самом «Яндексе» подтвердили факт атаки и уточнили, что никакого вреда хакеры системе и пользователям не нанесли, так как их почти сразу заметили.