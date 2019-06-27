В Калининград можно будет приехать по электронной визе. Получить ее смогут жители 53 стран

МИД РФ опубликовал список 53 стран, жители которых смогут въезжать в Калининградскую область по электронной визе.

Посетить Калининград с 1 июля смогут жители стран ЕС, а также Японии, Саудовской Аравии, Филиппин, Сингапура, Кувейта, КНДР, Бахрейна и др. Список в два раза шире, чем у Дальнего Востока, для которого эта система действует с 2017 года.

Согласно информации МИД, электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов, в срок не более четырех календарных дней, независимо от выходных и праздников. Для её оформления не требуется приглашений или подтверждений – необходимо только заполнить заявление на сайте консульского департамента МИД РФ, прикрепив цифровую фотографию в виде электронного файла. Никаких других документов для получения электронной визы не требуется.