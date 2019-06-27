На выборы губернатора Петербурга заявился 28-й кандидат

В Петербурге на губернаторское кресло претендует уже 28 человек. Светлана Эхина принесла документы в Горизбирком 27 июня.

Как рассказали “Фонтанке” в Горизбиркоме, Светлана Анатольевна намерена идти в губернаторы самовыдвиженцем. На сбор 76 тысяч подписей у нее осталось несколько дней.

До нее 27-м кандидатом стал Алексей Шагал, арт-директор фонда создания музея Иосифа Бродского и писатель. Алексей Степанов из партии "Национальный курс" был 26-м.

Одними из первых в Горизбирком документы принесли Александр Беглов (самовыдвиженец), Надежда Тихонова (Справедливая Россия), Владимир Бортко (КПРФ), Олег Капитанов (ЛДПР) и Михаил Амосов (Гражданская платформа). В ближайшее время они намерены сдать в Горизбирком муниципальный фильтр, необходимый для регистрации.