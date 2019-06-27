БК «Зенит» стал участником Евролиги в обход спортивного принципа

Баскетбольный клуб «Зенит» примет участие в сильнейшем клубном соревновании Европы – Евролиге. Как сообщает пресс-служба турнира, петербуржцы получили wild card (специальное приглашение от организаторов) и стартуют в новом для себя турнире уже в сезоне-2019/20.

«Зенит» впервые выступит в Евролиге. В сезоне-2018/19 «Зенит» дошел до стадии топ-16 Кубка Европы и полуфинала плей-офф Единой лиги.

Таким образом, в следующем сезоне Россию в Евролиге будут представлять три клуба – «Зенит», ЦСКА и «Химки».

Отметим, что в отличии от футбольной Лиги чемпионов, в баскетбольной Евролиге присутствует не только спортивный принцип участия. Существует ряд клубов, которые имеют долгосрочные лицензии на участие в ней. Кроме того, Евролига может приглашать те или иные команды по собственному желанию исходя из коммерческих и других интересов.