Путин заявил, что без СНВ-3 не останется инструментов для сдерживания гонки вооружений

Мир лишится всех инструментов для предотвращения гонки вооружений, если действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлено. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью газете Financial Times, пишет ТАСС.

"Если этот договор прекратит свое существование, то в мире не останется инструментов для сдерживания гонки вооружений. И это будет плохо", – сказал российский лидер.

Как пишет газета, Путин отметил, что в недавней беседе с ним президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в продлении СНВ-3, однако дальнейших инициатив со стороны Вашингтона пока что не последовало.