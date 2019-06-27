Путин: История с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек

История с отравлением эк-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не стоит и пяти копеек. Об этом в опубликованном в четверг интервью британской газете Financial Times заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Послушайте, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек, – отметил российский лидер. – Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать и в чем можно обвинять друг друга <...> Мы должны оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться".

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

После попытки отравления в Солсбери Скрипали долгое время не появлялись на публике. Российский МИД настаивает, что беспокойство родственников экс-полковника ГРУ и его дочери за их судьбу может быть обоснованным. Представители британского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заверили, что Скрипали живы. Российская сторона считает, что «британцам верить нельзя», а также требует продемонстрировать Скрипалей.

Посольство РФ направило в лабораторию Портон-даун письмо с просьбой предоставить связанную с ЧП в Солсбери информацию и допустить туда российские СМИ.