Абхазия закрыла границу с Грузией

Аб Служба Государственной безопасности (СГБ) ввела на Госгранице Абхазии с Грузией по реке Ингур временные ограничения на пересечение в связи с массовыми акциями протеста в Грузии. Об этом сообщается на официальном сайте СГБ Абхазии.

"В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность Республики Абхазия. Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с Республикой Абхазия территории. Службой государственной безопасности Республики Абхазия разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования. Одна из мер – введение временного ограничения на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией. Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии", – отмечается в сообщении.