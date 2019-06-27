Недалеко от площади Победы из окна упал петербуржец. Семь этажей были смертельны

Тело молодого человека под окнами жилого дома горожане обнаружили днем 27 июня в Московском районе Петербурга.

О трагедии «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, тело юноши лежало во дворе 6 дома по Московскому шоссе. В пресс-службе регионального управления МВД «Фонтанке» подтвердили факт смерти после падения с высоты. Погибшим оказался 22-летний молодой человек. Он упал из окна седьмого этажа около четырех часов дня.