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Общество
27.06.2019 23:14
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«Просто понял, что ЕГЭ – не самое важное в жизни». Выпускники Петербурга рассказывают, как сдать экзамен на максимум

Три петербургских школьника поставили рекорд на ЕГЭ. Физмат-лицей № 239, школа № 200 и лицей № 101 вырастили, наверное, вундеркиндов. «Фонтанка» узнала, что они думают об экзамене.

«Просто понял, что ЕГЭ – не самое важное в жизни». Выпускники Петербурга рассказывают, как сдать экзамен на максимум

В Петербурге впервые за историю проведения единого государственного экзамена сразу три выпускника набрали по 100 баллов по трём предметам. В тройке рекордсменов только парни, все технари, своё будущее видят в программировании. «Фонтанка» поговорила со школьниками и узнала, как можно достичь высоких результатов и не сойти с ума перед самым страшным испытанием в школьной жизни.

Для ученика школы № 200 Красносельского района Михаила Сизова максимальный балл за три экзамена стал сюрпризом. Сначала пришли результаты по математике, затем в один день по русскому языку и физике. 

фото предоставлено Михаилом Сизовым

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Михаил признаётся, что рассчитывал на 90+ и уверяет: если все одиннадцать лет учиться хорошо, то самый главный экзамен становится не таким уж и страшным. Целенаправленно к ЕГЭ он начал готовиться за два месяца, также весь выпускной класс после уроков занимался в онлайн-школе. «Для закрепления знаний», – замечает Михаил.  На отдых в будние дни оставалась пара часов.

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Труднее всего далась математика, потому что была первой. С волнением справлялся волевым усилием. «Я просто понял, что ЕГЭ – не самое важное в жизни, и волнение не поможет, как ни крути», – говорит он. 

Михаил со второго класса изучает финский, неоднократно становился призёром и победителем на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. «Финский сам очень похож на математику по своей структуре. Все эти суффиксы, постфиксы, окончания логически соединяются. Собственно, финский язык – практически и есть математика». В будущем парень видит себя разработчиком игр.

Никита Абрамов из президентского физико-математического лицея № 239 говорит, что сложнее было сдавать русский. Этот гуманитарный экзамен не сочетается с информатикой и математикой. Никита, так же как и Михаил, собирается поступать на программиста. Информатикой он заинтересовался ещё в седьмом классе, когда учился в первом лицее во Всеволожске. После смены в образовательном центре «Сириус» получил приглашение на обучение в ПФМЛ-239 и согласился.

фото предоставлено Никитой Абрамовым

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«На ЕГЭ мне было намного проще, чем остальным ребятам, потому что я к этому времени уже поступил в ИТМО по олимпиаде. Мне было спокойнее – я уже не пролечу с вузом».

Готовился он самостоятельно, решал прошлогодние задачи. «Есть много ресурсов, где варианты прошлых лет. Решение их помогает настроиться и понять, какой будет формат экзамена. Это даёт ощущение уверенности. У меня очень хорошая школа, которая дала мне необходимые знания. Если мне было что-то непонятно, я всегда мог спросить у преподавателей, и они мне всегда готовы были объяснить», – отмечает он. 

Леон Галстян из лицея № 101 Выборгского района чуть не дотянул до суперрекорда в 400 баллов. Математику, русский язык и информатику он сдал на 100, а по физике набрал 98. Подвело волнение.

фото предоставлено Леоном Галстяном

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«По физике я потерял один балл в тесте, не думаю, что что-то не знал. Скорее всего, не так прочитал, не так понял. И по математике я один бал потерял. Там такая шкала перевода, что можно потерять один балл тестовый, и получишь всё равно сто. Я обсчитался. Очень многие на этом теряют баллы, и мне повезло, что я так мало потерял», – замечает он.

Готовился к экзаменам тоже без репетиторов. Расходы семейного бюджета ушли только на сборник по физике и ручки. «Не скажу, чтобы сложно готовиться, сложно было заставлять себя продолжать что-то делать, не бросать, не лениться и делать всё как надо», – комментирует он.

Будущим выпускникам молодой человек советует серьёзно отнестись к самостоятельной подготовке, этот период, по его словам, даёт необходимый заряд уверенности. С будущей специальностью он ещё не определился, рассматривает программирование и инженерию. Не прочь запустить собственный стартап.

В свободное от учёбы время Леон ведёт во «ВКонтакте» паблик с мемами, посвящёнными науке. Шутки придумывает сам. «Я это делаю, потому что приходят идеи, шуточки всякие вспоминаются. Почему бы не сделать мемы, не порадовать своих друзей и прочих подписчиков».

Все выпусники-рекордсмены сходятся в одном: уезжать из Петербурга они не собираются, намерены строить свою жизнь в родном городе.

Справка:

В прошлый раз петербургским выпускникам удалось набрать 300 баллов на трех экзаменах в 2017 году – тогда рекорд поставил выпускник президентского физико-математического лицея № 239 Арсений Вирачев. ПФМЛ-239 неоднократно возглавлял ТОП-500 лучших школ России. Среди известных его выпускников следует отметить Григория Перельмана, Алису Фрейндлих, Бориса Гребенщикова, Сергея Фурсенко.

В общеобразовательной школе № 200 Красносельского района углублённо изучают финский язык. Ученикам предоставляется возможность посещения зарубежных стран, общения с носителями языка и применения своих знаний на практике.

В лицее № 101 Выборгского района большое внимание уделяется физико-математическому и естественно-научному направлениям, работает ученическое научно-исследовательское общество. 

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

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