Эрдоган пообещал засудить США в случае срыва поставок F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара потребует вернуть ей $1,25 млрд, если США прекратит поставки истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом он заявил в опубликованном в четверг в преддверии саммита G20 в Осаке интервью газете Nikkei.

«Мы уже заплатили им 1,25 миллиарда долларов за проект поставок F-35. Если они действительно сделают такой неправильный шаг, мы обратимся в международный арбитражный суд, так как хотим, чтобы они вернули нам деньги, которые мы потратили», — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция производит множество элементов конструкции F-35, а потому она является не просто рынком сбыта и покупателем, но и производственный партнером США.

Отвечая на вопрос о санкциях за покупку зенитных ракетных комплексов С-400 у России, турецкий лидер сообщил, что подробно обсудит эту тему с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в японской Осаке. Отвечая на вопрос о возможном введении Соединенными Штатами санкций в связи с приобретением С-400, Эрдоган указал на невозможность применения рестрикций по закону. "[Принятый в США в августе 2017 года закон] CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") не может быть применен в отношении к Турции из-за того, что мы пошли на этот шаг [заключили договор с РФ о закупке ЗРС С-400] перед тем, как CAATSA вступил в силу".

«Использование языка угроз никому не поможет. Я верю, что мы решим проблему с С-400 в соответствии с правилами нашего альянса и стратегическим партнерством», — отметил Эрдоган.