В североамериканском штате Джорджия семь человек пострадали в результате стрельбы

Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.

Полиция подтвердила, что в результате стрельбы, которая произошла утром в четверг по местному времени, семь человек пострадали, погибших нет. "Только что получила обновленную информацию от полиции и узнала, что в еще одного человека выстрелили этим утром в ходе стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля, в результате чего общее количество (пострадавших – ред.) увеличилось с 6 до 7. Двое остаются в критическом состоянии", – написала репортер телеканала WSB-TV Лорен Позен (Lauren Pozen) в своем микроблоге в Twitter.

#UPDATE: Just got an update from police and learned an additional person was shot in this mornings drive by shooting, bringing the total from 6 to 7. 2 remain in critical condition. Police say it was targeted. Shooters drove off in one dark vehicle and one silver vehicle. pic.twitter.com/tG9rgJDIzk