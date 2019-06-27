«Пробка исчезла в 1 день. Хорошая работа, нужно и дальше так продолжать». Александр Беглов поблагодарил компанию «Орион плюс» за Финляндскую улицу

Константин Селин,"Фонтанка.ру"

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов осмотрел Финляндскую улицу, построенную компанией «Орион плюс». Благодарности от градоначальника принимал генеральный директор подрядной организации Алексей Вихарев.

«Красиво, сделано хорошо. Качественно. Развязка очень хорошая получилась. Пробка исчезла в 1 день. Хорошая работа, нужно и дальше так продолжать. Мы хороших подрядчиков всегда поддерживаем», – подчеркнул Беглов. Генеральный директор «Орион плюс» Алексей Вихарев в ответ поблагодарил губернатора за своевременное финансирование.

Он также обратил внимание, что компании пришлось переложить 85 км инженерных сетей, что более чем в 19 раз превышает длину улицу, которая составляет 4,4 км. Рассчетная скорость движения — 60 км/час. Строительство Финляндской улицы с частичной реконструкцией уже существующего полотна от Советского переулка до Софийской улицы компания «Орион Плюс» ведет с июля 2016 года. Последние работы подрядчик завершит в августе 2019 года. Строительная длинна объекта – 4,4 км. Ширина проезжей части варьируется от 8 до 16 метров, или от 2 до 4 полос. Также был построен мост через реку Попова Ижорка, протяженностью 21,5 метр.

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До начала работ здесь были несколько не связанных друг с другом участков, по которым машины подъезжали к предприятиям промзоны «Ижорские заводы». «Орион Плюс» объединил участки в одну улицу и обеспечил выезд на Софийскую улицу, что позволило снять с перегруженного участка Колпинского шоссе существенную часть потоков, связанных с обслуживанием промзоны, а также часть транспортных потоков Колпино – Санкт-Петербург и проспекта Ленина. Кроме того, был выведен избыточный трафик большегрузного транспорта, направляющийся на производственную зону «Ижорские заводы».

Движение по Финляндской улице на участке от Софийской до Советского бульвара было открыто за неделю до Нового года. «Фонтанка» показывала как по ночам проходило асфальтирование.