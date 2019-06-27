«Твой бюджет-2019» на благоустройство и зелень. Что петербуржцам дали намечтать на 83 млн рублей

Смольный подвел итоги конкурса «Твой бюджет». Среди победивших идей много благоустройства, на этот раз лишь одна плюшка для велосипедистов, много детских площадок и зелени.

tvoybudget.spb.ru

27 июня были выбраны победители проекта «Твой бюджет». Отобраны 17 идей, которые оказались достойны бюджетного финансирования. Предназначенный воплощать в жизнь креативные инициативы петербуржцев, проект «Твой бюджет», судя по результатам, меняет призвание. Порядка половины победивших идей – то, с чем городская власть должна справляться в рабочем режиме. Как минимум с благоустройством и содержанием городского пространства. «Фонтанка» подробно рассказывает, на какие предложения граждан уйдет более 83 млн рублей.

Половина проектов-победителей связана с благоустройством – будь то река, сквер или тротуар. Сомневаться в фантазии петербуржцев, предлагающих такие элементарные вещи, не приходится. Скорее заставляет задуматься о том, что фантазировать активнее не позволяет либо окружающая среда, либо жюри. Этот же тренд прослеживается и на примере детских площадок, которых в числе победителей тоже хватает. Безусловно, все это очень правильные и необходимые вещи. Вот только они никак не выходят за рамки задач, которыми и так должна заниматься городская власть. Не видать горожанам ни крашенных в триколор чаек, ни приложения для заработка на уборке снега, ни биолюминесцентной подсветки в парке Победы.

В Красногвардейском районе, который в этом году впервые попал в проект, предпочтение отдали благоустройству и реставрации. Бюджетная комиссия, которая определяла победителей, отдала 9 млн рублей на проект благоустройства участка вдоль проспекта Энергетиков – от одноименного моста до Магнитогорской улицы. Горожане и так используют территорию в качестве пешеходного маршрута от станции метро «Ладожская». Автор идеи Юлия Полозова предложила застелить участок газоном, высадить кустарники, проложить дорожки, установить освещение и диспенсеры для дог-пакетов.

Еще один благоустроенный участок за 1,55 млн рублей появится на набережной реки Оккервиль от Заневского проспекта до реки Охта. Правда, первоначальный замысел пришлось отложить: автор предлагала установить амфитеатр и ступеньки-спуски к воде, которые можно использовать в качестве скамеек. Добро не дал комитет по благоустройству, который указал, что для этого придется проводить берегоукрепление набережной и вбивать сваи. Это, в свою очередь, стоит дороже 15 млн рублей, отведенных каждому району. Кроме того, часть территории в Генплане указана как улично-дорожная сеть. Несмотря на то, что дороги там нет и в ближайшее время не планируется, благоустроить эту зону нельзя.

Реклама





Третьим победителем стала идея разработать за 2 млн рублей проект реставрации Александровских ворот, которые входят в комплекс построек Охтинского порохового завода. Памятник входит в программу «Аренда за 1 рубль», но инвесторов на приспособление ворот к современному использованию пока не нашлось. Автор идеи, впрочем, надеется, что за счет смешанного финансирования города и инвесторов в будущем удастся не только отреставрировать ворота, но и создать единую культурно-парковую зону по соседству – в Ильинской слободе.

В Московском районе распределили 12 из 15 млн рублей. В числе победителей – проект, который значительно упростит жизнь велосипедистам. Семен Белугин, архитектор и постоянный пользователь велотранспорта, отметил, что парковать у метро двухколесный транспорт просто негде – горожане для этих целей используют, к примеру, решетку парка Победы. Автор предложил сделать перехватывающие велопарковки у станций метро «Электросила», «Парк Победы», «Московская» (у каждого из четырех выходов) и «Звездная». Конструкции будут оснащены навесом и инфостойкой. Всего на семь стоек планируется потратить 1,89 млн рублей.

В Пулковском парке обновят детскую площадку, после чего играть на ней смогут и дети, имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата. Идею предложила сотрудница районного центра социального обслуживания. Вдоль Пулковского шоссе на зеленом участке от Дунайского проспекта до железной дороги расставят скамейки и урны, а также высадят 1000 метров кустарника и 50 деревьев. Общий бюджет – 7 млн рублей. Пока, заметил автор идеи, сквер не выполняет свои функции, несмотря на проведенное ранее благоустройство. «Углубления» в оградах показывают, что в проекте были заложены места для отдыха, но на всей территории не найти ни одной скамейки.

Петроградский район, который участвует в проекте во второй раз, также озаботился благоустройством. На установку современной детской площадки в Вяземском саду потратят 3,5 млн рублей. Кроме того, жители района спасают местную галерею «Родные лица Петроградской стороны», которая с 2015 года работает в библиотеке школы № 51. Галерею закроют в школе уже этим летом – она мешает нормальной работе библиотеки. Ее перенесут в зону школьного военно-исторического музея, который получит новые стенды-трансформеры, экономящие место, и там же откроется клуб «Родные лица Петроградской стороны», где будут собираться соседи по району.

Третьим победителем стал проект разработки документации для сохранения деревянного памятника «Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов "Ропс и К"» на Петровской косе, где располагается старейший в городе яхт-клуб. Идею предложила сотрудник Этнографического музея и член экипажа одной из яхт – Елена Дьякова. Она предложила отреставрировать и модернизировать дом Ропса, приспособив его в качестве места для общения и досуга горожан. Там же появятся обучающие классы, центр развития парусного спорта и необходимая для этого инфраструктура. Проектные работы обойдутся в 10 млн рублей.

Невский район также принял участие в «Твоем бюджете» во второй раз. Ранее «Фонтанка» писала, как в последний день подачи заявок на участие в «Твоем бюджете» просьбы отремонтировать и облагородить ряд объектов поступали с подозрительной массовостью. В их числе и детский сад № 101, который вместе с тремя другими дошкольными учреждениями получит проектно-сметную документацию для благоустройства, а 78-й детсад – ремонт фасада. Все в сумме обойдется в 750 тысяч рублей.

Остальные средства – 14,25 млн рублей – по итогам голосования было решено потратить на благоустройство южного берега реки Утка, территории рядом с 9-м и 11-м домами по Русановской улице. Инициатива предполагает прокладку дорожек, озеленение, установку скамеек и малых архитектурных форм.

Реклама

Василеостровский район участвует в программе уже в третий раз. Все средства, по сути, пойдут на благоустройство. Волей жюри было решено защитить газон на Большом проспекте от недобросовестных автомобилистов, а также расширить тротуар на Среднем проспекте между 7-й и 8-й линиями. Водителям не позволят превращать газон в месиво с помощью установки малых архитектурных форм — в данном случае это, вероятнее всего, будут кусты и деревья. На это благое дело дали 4,5 млн рублей.

Еще 7,5 млн рублей было отдано на создание сквера с романтичным названием «Осенний марафон». Идея проста – на заболоченном пустыре между домом 8 по Новосмоленской набережной и домом 23 по улице Кораблестроителей создать зеленое пространство с цветочными клумбами, деревьями и памятником в честь одноименного фильма. Автор взял победу с третьей попытки участия в «Твоем бюджете».

Не забыли на Васильевском острове и о хозяевах братьев наших меньших. «Нехватка инфраструктуры для собаководов, огромное количество собачьих экскрементов, низкий культурный уровень собаководства» – это описание подтолкнуло комиссию отдать 3 млн рублей на установку дог-боксов (стойки с пакетами и урны для утилизации экскрементов), организацию площадок для свободного выгула и дрессировки собак.

Во Фрунзенском районе благодаря «Твоему бюджету» должна появиться площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ольга Полевая фактически предложила организовать небольшой детский городок в космическом стиле на огороженной территории коррекционной школы-интерната № 37. Каждый элемент площадки позволит детям дополнительно развиваться. Цена вопроса — 12,5 млн рублей.

Далек от урбанистики и второй победитель конкурса «Твой бюджет». Лариса Анисимова предложила на базе Центра здоровья «Купчино» оборудовать комнату эрготерапии. По задумке, помещение будет оборудовано техникой, которая позволит облегчить процесс восстановления после инсульта. «Жизни после инсульта» быть – решили чиновники и утвердили бюджет на оборудование кабинета в 1,8 млн рублей.

Но все же не обошлось и без благоустройства: 500 тысяч рублей будут потрачены на организацию сквера у роддома № 16. На месте пустыря сделают озеленение, вымостят дорожки плиткой, а также установят лавочки. В заявке также числится небольшой памятник, но едва ли 0,5 млн рублей хватит на все желаемое. Отметим, что реализация инициатив-победителей начнется в следующем году: деньги на проект «Твой бюджет-2019» заложены в главном финансовом плане города на 2020 год.

Ирина Корбат, Михаил Грачев

«Фонтанка.ру»