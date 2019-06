Шопинг в Финляндии. Куда отправиться на распродажи

В Финляндии начался сезон распродаж. С точки зрения цен и выбора, это, конечно, не Италия, но нашего туриста привлекает такс-фри, отдельные бренды и близость к России. Куда ехать за покупками, читайте в гиде «Фонтанки».

Конец июня и июль — время распродаж в Финляндии, когда скидки в магазинах составляют от 30% до 70%, а витрины пестрят надписями Ale (от фин. alennus – «скидка»), Tarjous (фин. «специальное предложение»), Ota 3, maksa 2 («Бери 3, плати за 2») и, конечно, Sale.

В сердце Хельсинки есть несколько торговых центров буквально в 5-10 минутах ходьбы друг от друга: Forum, Kamppi, Citycenter и Sokos. Там можно купить одежду, обувь, аксессуары, предметы интерьера среднего ценового сегмента на любой вкус. В первых трёх цены более демократичные.

Из того, что мало или совсем не представлено в России из масс-маркета, – Vero Moda, Gina Tricot, KappAhl, магазин мужской одежды больших размеров Mr.Big, обувные DinSko (включает Nilson Shoes, Jerns, Ecco и Skopunkten) и KooKenka, крупнейшая в северных странах сеть магазинов мужской одежды Dressmann, а также финские Lindex и Seppala.

Универмаг Stockmann в основном предлагает товары премиум-сегмента (Karl Lagerfeld, Lacoste, Moschino и др.). Дела у сети сейчас идут не очень хорошо, поэтому скидки там бывают часто, к тому же есть межсезонные распродажи («Сумасшедшие дни»). А в Sokos, помимо одежды и обуви, большой выбор парфюмерии и косметики.

В ТЦ Kamp Galleria есть то, чего не найти в Петербурге, например, & other stories и COS, а также дизайнерские вещи в бутике My o my. Большинство магазинов сосредоточены на улицах Aleksinterinkatu, Mannerheimintie, Pohjoisesplanadi. Среди финнов luxury-сегмент не особо популярен, поэтому бутики в центре (Louis Vuitton, Ralph Lauren, Georgio Armani, Chanel) существуют по большей части за счёт китайских туристов.

«В Финляндии весь масс-маркет Inditex типа Zara, Massimo Dutti в сравнении с Россией дешевле минимум на 10 евро, разница в цене на хорошие кожаные вещи может достигать 130 евро. К этому добавляется возможность вернуть деньги с помощью такс-фри. За счёт него мы, например, оправдали дорогу, – делится опытом Любовь, приехавшая на шопинг в Хельсинки с подругой. – То есть, если рассматривать средний ценовой сегмент, то здесь можно одеться оригинально и при этом недорого».

Крупные торгово-развлекательные комплексы находятся дальше от центра. Так, в районе Каласатама недавно открылся Redi c 200 магазинами и большой парковкой на 1950 автомобилей за 1,40 евро в час. В нём около 200 магазинов, 40 ресторанов, аэротруба, кинотеатр и самый большой в Финляндии крытый скалодром со стеной площадью 3000 кв. м, а снаружи — большая зелёная зона. На третьем этаже — вход в метро. Ребёнка можно оставить в детской комнате или детском спортзале.

Прямо по дороге из России в Хельсинки в восточной части столицы у станции метро Itakeskus расположен ТЦ Itis со 120 магазинами и 40 ресторанами. В Эспоо есть ТЦ Sello, а в Вантаа — Jumbo, третий по величине в Финляндии. Список магазинов можно найти на сайтах торговых центров. В Jumbo, например, есть магазин Kekale, объединяющий около сотни финских и международных брендов, тоже с возможностью оформить Tax Free и Invoice.

Аутлеты

В коммуне Виролахти всего в 500 метрах от КПП «Ваалимаа» («Торфяновка») в 2018 году открылась аутлет-деревня Zsar Outlet Village. Безлошадных туристов туда завозит рейсовый автобус Ecolines из Петербурга, а между Лаппеенрантой и аутлетом курсируют бесплатные автобусы. В нём расположены более 30 магазинов, среди которых — международные бренды модной одежды и аксессуаров, а также товаров для дома, включая Armani, Flavio, Castellani, Guess, Hugo Boss, Le Creuset, Maya Maya, Nike и другие. Согласно концепции аутлета, туда привозят коллекции предыдущих сезонов и продают со скидкой 30 — 70%. Сейчас сверху добавляются предложения сезонной распродажи.

В ноябре 2019 года ещё одна аутлет-деревня Helsinki Outlet откроется в Вантаа, городе-спутнике Хельсинки. Там будет 40 магазинов, и 90% арендаторов уже найдены. Среди них – Marimekko, Tommy Hilfiger, Turo, Hugo Boss, CK Calvin Klein, GANT, Lexington, Tiger of Sweden, Luhta, Peak Performance, Bjorn Borg, Vallila, Kari Traa, Samsonite и Timberland. Как и в «Царе», этот аутлет обещает 30-70-процентные скидки. Для детей там построят большой игровой парк.

Десятки разных магазинов состредоточились на аутлет-улице Валимотие и в ТЦ «Таммисто» недалеко от аэропорта Хельсинки-Вантаа.

В Лаппенранте россиян на шопинг с традиционными летними скидками и такс-фри ждут в ТЦ IsoKristiina и Galleria, а также в магазине премиум-класса Kekale и бутике Eirene в ТЦ Centre.

Made in Suomi

Если хочется чего-то действительно оригинального и финского, то стоит присмотреться к дизайнерским брендам Marimekko, Minna Parikka, Ivana Helsinki, BYPIAS. В сезон скидок их вещи продаются с хорошей скидкой, при этом они долговечные и хорошего качества. К примеру, в сезон распродаж платье Ivana Helsinki можно купить за 150 евро. Minna Parikka, Terhi Polkki – популярные финские бренды обуви. У многих из них есть свои магазины в центре Хельсинки, а BYPIAS, который делает одежду из натуральных материалов, представлен, например, в Boutique PrimaDonna в Лаппеенранте.

В Финляндии есть даже своя марка кроссовок Karhu («Медведь»). C 30-процентной скидкой пара стоит в среднем 100 евро.

Одежда для детей (Lastenvaatteet)

Детская одежда торговой марки Reima есть и в РФ, но это не мешает нашим соотечественникам ездить за ней на родину производителя. Излюбленный товар россиян — зимние комбинезоны. Вообще в Суоми в последнее время появилось достаточно много местных брендов детской одежды, большинство из них дизайнерские и, как и везде в Финляндии, основной акцент делается на экологичности и этичности продукции (чтобы покупатели были уверены, что овечка, у которой брали шерсть, не страдала и жила счастливо). Среди финских компаний, которые продают изделия для маленьких модников и/или их мам за немаленькие деньги — Gugguu, Papu, Metsola, AARREkid, Wildkind Kids, Blaa, Vimma. В торговых центрах приодеть мальца можно также в Molo, Name It, Me Too, Mingneling, Lenne, Esprit. В центре Хельсинки товары для мам, детей и беременных можно найти в том же Kamppi (Polarn O. Pyret, Bebes, Reima). В Лаппеенранте — в ТЦ IsoKristiina (Moda Kids, Reima) и в ТЦ Galleria (список детских товаров на русском есть на сайте).

Спорт (Urheilu)

Период распродаж — отличная возможность недорого купить экипировку для разных видов спорта и просто спортивную одежду. Такие товары предлагают магазины Stadium, Intersport и XXL. Если вы вдруг озаботитесь покупкой сапа для участия в фестивале Фонтанка-SUP, то найти модное плавсредство в Финляндии сейчас сможете за 299 евро, а цены на лыжероллеры, например, начинаются от 129 евро.

Сноуборды и другую экипировку можно найти в Burton Store Helsinki на улице Sornaisten rantatie. Помимо одноимённого бренда там представлены Anon, Analog, Altamont и Etnies.

Крупнейший в Лаппеенранте и Южной Финляндии магазин спортивной одежды и инвентаря – UK Koskimies, где продаются товары ведущих мировых производителей (Elan, Fischer, Rossignol и другие).

В спортивном магазине Urheiluperhe/«Спортподвал» в Лаппеенранте есть много не только нового, но и подержанного спортивного инвентаря и сопутствующих товаров. Однако до 20 июля торговая точка закрыта из-за сезона отпусков.

Другое

За компьютерной и бытовой техникой, смартфонами обычно идут в Gigantti. Там россиянам могут оформить инвойс, но попросят 10 евро за оформление товара стоимостью меньше 499 евро. Аксессуары для автомобиля, лодки, товары для ремонта, а также для отдыха и водных развлечений, включая, например, каяки, можно купить в шведском Biltema. Есть в Финляндии ещё сеть Tokmanni — бюджетный универмаг, где можно найти, наверное, все — от канцтоваров, детской одежды и до товаров для животных. Рядом с едой там соседствуют спальные мешки за 10 евро, напротив посуды с муми-троллями выставлены гигантские пакеты Fairy – эдакое сельпо на финский манер.

В целом же торговля в Финляндии всё больше перемещается в онлайн. Покупки делают на международных сайтах вроде Amazon, Zalando, Asos. Онлайн-магазин Verkkokauppa.com, который занимается продажей электроники, бытовой техники, детских игрушек, видеоигр, спортивных товаров, а также товаров для ухода за детьми и домашними животными, даже предлагает оформить инвойс или такс-фри (инструкция на сайте есть на русском). Его флагманский магазин находится в Западном порту, куда приходит паром из Петербурга.

Яна Пруссакова, "Фонтанка.ру"