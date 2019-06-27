«В Питере – плыть!»: уже 400 участников зарегистрировались на «Фонтанку-SUP»

Регистрация на IV международный фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» набирает обороты. До события чуть больше 20 дней, а участников уже 400. Для сравнения: в минувшем году 890 человек зарегистрировалось и около 500 участников из России, Финляндии, Кипра, Беларуси, Украины, Эстонии и Польши вышли на фестивальную воду.

В этот раз мы надеемся, что активных любителей сапсёрфа будет не меньше тысячи.

«Фонтанка-SUP» стартует 20 июля в 10:30 с набережной Мойки (напротив павильона Росси, спуск со стороны Марсова поля). Дальше яркой карнавальной волной идет девять километров по красивейшему маршруту рек и каналов в центре Петербурга.

Авторы лучших костюмов и оригинальных идей по оформлению доски будут оценены экспертным жюри и получат призы от партнеров Фестиваля. Также наградят самого смелого «ценного пассажира» и его хозяина, выберут «Мисс-SUP- 2019», не оставят без внимания самый дружный и креативный командный заплыв. Получит награду и победитель в номинации «Самое вдохновляющее выступление», учрежденной инновационным партнёром Фестиваля компанией «Газпром нефть». Зрителей на берегу в зоне фестивального городка ждет культурная программа.

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Напоминаем, что участие в фестивале SUP-сёрфинга «Фонтанка-SUP» бесплатное. Регистрация обязательна .

Еще раз обращаем внимание на правила участия в Фестивале «Фонтанка-SUP»

– Выйти на воду (только на паддл-борде) сможет любой зарегистрированный участник старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

– Дети младше 14 лет на фестиваль не допускаются.

– Подростки 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.

– В день мероприятия всем, кто спускается на воду, необходимо прибыть на площадку фестиваля заранее и получить стартовый номер. Без него в акваторию просто не пустят.

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! Стартовые номера для несовершеннолетних участников старше 14 лет выдаются только при предъявлении расписки от законных представителей.

! Во время участия в Фестивале запрещается использовать рекламные флаги, плакаты или фирменные элементы для продвижения какой-либо компании или бренда без письменного согласия Организатора.

– Участники обязаны знать и соблюдать требования техники безопасности на воде. Использование лиша строго обязательно. Участники без лиша к участию не допускаются.

*Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию.

Если у вас нет своего сапа, вот список проверенных компаний, где можно взять доску и лиш в аренду на день фестиваля.

Справка

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Как проходил Фестиваль в прошлом году смотрите здесь

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Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»

Официальный SUP-партнер – компания Bestway

Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»

Официальный медиапартнер – Новое Радио

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Командный партнер – Группа «Эталон»

Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»

Партнер – компания PAROC

Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open