Квартиры с эркерами: свет и свобода

Дома с панорамными окнами и эркерами притягивают взгляд своим оригинальным обликом. Квартиры в таких проектах просторные, светлые, уютные и стильные. Немецкое слово эркер (erker) означает выходящую из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остеклённую. Она позволяет увеличить внутреннее пространство жилища, улучшает освещённость и инсоляцию.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Особый элемент

Во многих петербургских особняках, построенных в конце в XIX – начале ХХ века, присутствует этот оригинальный архитектурный элемент. Прогуляйтесь по Центральному району, Васильевскому острову, Петроградской стороне, и убедитесь, какую изысканность, элегантность придаёт эркер старому фонду. Загляните внутрь – и вы увидите, что эркер придуман не просто для красоты: он делает помещение больше и придает особую изюминку интерьеру.

Советская архитектура эркеры не жаловала. Требовалось строить быстрее и больше. Да и в современных новостройках такое архитектурное решение встречается нечасто. И все же некоторые застройщики обращаются к истории и возвращают в проекты изыск, адаптировав его под современные задачи. Малоэтажный жилой комплекс с эркерами и панорамными окнами «Образцовый квартал 3» построила в Пушкинском районе петербургская компания «Терминал-Ресурс».

Застывшая музыка

В средние века эркеры делали в замках и крепостях. Они выполняли защитные функции – отсюда велась стрельба и производился круговой обзор. Со временем эти выступы превратились в декоративные элементы, целью которых стало – увеличить площадь квартиры, сделать ее светлее, организовать дополнительную смысловую зону. И архитекторы, и жильцы быстро оценили возникающий «побочный эффект» в виде украшения фасада, который, наряду с другими декоративными деталями, такими как колонны, балюстрада, аттик, балясины, бельведер, создаёт неповторимый строительный проект. Именно благодаря украшению фасадов, применению сложных элементов, с прагматичной точки зрения часто излишних, архитектура получила заслуженное название «застывшая музыка».

Эркеры остекляют частично или по всему периметру. Они могут быть разной формы – полукруглой, многогранной, квадратной или прямоугольной. И все-таки самое практичное и удобное решение – прямоугольные конструкции. Именно такой вариант представлен в проекте «Образцового квартала 3». Простота форм позволяет новоселам легко обустроить дополнительное пространство, да и выбор функционала в этом случае гораздо шире. Кроме того, в «Образцовом квартале 3» застройщик предусмотрел трехметровые потолки, что делает помещение еще более просторным. Хочется большего? На верхнем, четвертом, этаже комплекса есть большие квартиры с местом для установки камина.

На вкус и цвет

Эркеры в третьем «Образцовом» имеют панорамное остекление, высота от пола до окна составляет всего 56 см. Можно не ограничивать фантазию, обустраивая дополнительное пространство. Чаще всего в эркере обустраивают зону отдыха с удобной мебелью. Устанавливают кофейный столик, кресла и ведут душевные разговоры, когда семья в сборе. С чашкой чая здесь встречают утро, любуясь открывающимися видами. Вечером размещаются для отдыха с книгой.

Любители комнатных цветов и деревьев оборудуют в эркере зимний сад. Цветы так же, как люди, любят свет. От чрезмерного проникновения ультрафиолета на стекла окон нанесено специальное напыление, которое не воспринимает человеческий глаз. Оно защищает от излишнего тепла в летние дни, а зимой сохраняет его внутри помещения. При этом полезную для человека часть спектра солнечного света это стекло беспрепятственно пропускает, что особенно важно в пасмурную погоду. Зимой эта опция помогает экономить на обогреве.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Виды на будущее

Панорамное остекление делает нас ближе к природе, стирая визуальный барьер между помещением и окружающей средой. Каждый жилой комплекс «Образцовый квартал», обладая своей изюминкой, соответствует высоким общим стандартам. Дома построены из кирпича-монолита, оборудованы бесшумными швейцарскими лифтами, бельгийскими газовыми котельными, фасады утеплены по австрийской системе. Для отопления в новых ЖК применяются тёплые водяные полы. Эта технология не требует установки радиаторов, а в каждом жилой зоне есть терморегулятор. Новосёлы уже оценили экономию на коммунальных платежах – ещё одно преимущество водяных полов.

Панорамные окна во всех квартирах любой площади, панорамное остекление балконов и мест общего пользования – фирменный стиль «Образцовых кварталов» «На Царскосельских холмах». Это район малоэтажной застройки в зелёной зоне на юге Петербурга, куда переезжают люди для комфортной и благополучной жизни. Малая плотность населения, хорошая экология, благоустроенные дворы делают жильё интересным и для молодёжи, ценящей инновации, и для семей с детьми, у которых в приоритете экология и безопасность, и для людей солидного возраста. Малоэтажное жильё благополучно решает большинство проблем современного мегаполиса.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya