Квартира с романтическим характером

Среди покупателей недвижимости всегда есть те, кто ищет не просто хорошую, а по-настоящему индивидуальную квартиру. Многие находят свой идеальный вариант в мансардах.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Есть у Парижа и Петербурга общие черты и одна из них – квартиры на мансардных этажах. Во Франции первые мансарды появились в XVII веке, а название получили в честь архитектора Франсуа Мансара. В России строить такое жилье начали через сто лет, причем, именно в Петербурге.

Сегодня найти мансардную квартиру в Северной столице – задача непростая. Большинство мансард находятся в домах старого фонда и представляют собой жилые надстройки на крышах и чердаках. Некоторые строительные компании обратили внимание на такой формат жилья и включили его в свои проекты. Мансардные квартиры есть в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» петербургского застройщика «Терминал-Ресурс». Застройщик ведёт масштабное освоение территории в Пушкинском районе, где очарование прошлого плотно переплетено с комфортом настоящего. Проект получил название «На Царскосельских холмах». Именно здесь можно выбрать романтичную мансарду, из окон которой открываются привлекательные виды.

Крыша выше

Когда-то мансарды были излюбленным местом проживания богемных художников, музыкантов и поэтов. Конечно, о комфорте мансард в те времена речи не шло – это было самое доступное жилье. Но оно оказывалось и самым нестандартным, пробуждающим вдохновение и мысль.

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Мансардные квартиры в современных новостройках – комфортные, красивые и очень уютные, и желающих в них жить гораздо больше, чем самих мансард, так что приходится искать.

Например, житель ЖК «Образцовый квартал 2» Артур С. свою мансардную квартиру искал довольно долго. Всё началось с идеи сменить городскую многоэтажку на невысокий дом с отличными видами из окон. Вариант переезда за город в коттеджные посёлки не устроил – слишком далеко от центра.

– Хороших малоэтажных проектов в городской черте Петербурга немного. Подходящую квартиру мы нашли у «Терминал-Ресурс». Понравилось качество «Образцовых кварталов» – это кирпично-монолитные дома, построенные по передовым европейским технологиям. Удобное местоположение – Пушкинский район, хорошая транспортная доступность как до метро, так и в любую часть города. И главное – в проекте оказался большой выбор мансардных квартир. Именно из-за мансарды и спокойной благополучной атмосферы мы решили здесь поселиться, – говорит молодой человек.– Выбрали вариант, о котором мечтали – двусторонняя квартира на верхнем этаже.

Второй «Образцовый» был сдан весной 2018 года. Большинство новоселов сразу приступили к ремонту, который, при желании, можно сделать в сжатые сроки, ведь застройщик передаёт построенные объекты с качественной предчистовой отделкой. В квартире выполнена разводка электрических сетей, ровная стяжка пола. В новых кварталах применяется система отопления «тёплый водяной пол», она не требует батарей и труб. Радиаторы обычно отнимают полезные метры, здесь же площадь стен по периметру используется полностью. Стелить финишное половое покрытие можно без дополнительной подготовки. Высота в «коньке» на мансардных этажах разных «Образцовых кварталов» достигает от 3.6 до 4.5 метров.

– Дизайн интерьера мы по большей части, разработали сами, – продолжает Артур. – Пару раз, конечно, обращались за советом к дизайнеру. Зато сейчас у нас самая необычная квартира среди друзей и знакомых.

В моде оригинальность

Петербуржец Максим Г. тоже решил, что хочет жить на мансарде или в квартире с высокими потолками и панорамными окнами, но быстро убедился, что таких квартир в Северной столице немного.

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– Мансардные этажи есть в малоэтажных домах только нескольких застройщиков, и самые интересные квартиры раскупают быстро. Кроме того, современное жильё на мансарде обычно дороже,– рассказывает Максим Г. Его семья приобрела квартиру на мансардном этаже в жилом комплексе «Образцовый квартал 4». – В «Образцовые кварталы» попали случайно – проезжали по Петербургскому шоссе мимо. Мы хотели оригинальную квартиру с необычным пространством, посмотрели планировки и поняли – это то, что надо.

Больше всего Максиму и его жене понравилось сочетание высоких потолков, панорамных окон и свободной планировки. Благодаря этому пространство квартиры выглядит еще светлей и просторней. Это позволяют применять решения, невозможные в типовых квартирах. Ещё одно достоинство таких квартир ­– огромный балкон. А изюминка четвёртого «Образцового квартала» – на верхних этажах крыши балконов остеклены.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Мы покупали квартиру в самом начале строительства жилого комплекса, сейчас он уже достроен и вводится в эксплуатацию. Приятно, что с опережением сроков. Совсем скоро получим ключи, думаем над дизайном. Хочется использовать все преимущества квартиры. На балконе точно будет обустроено место для отдыха, обязательно «обыграем» высоту потолков. Хотим визуально поделить помещение на функциональные зоны, – поведал о своих ближайших планах Максим.

Квартиры разной площади в готовых и строящихся малоэтажных жилых комплексах в Пушкинском районе. Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya