Слияние энергосистем: «Ленэнерго» готово взять под управление все сети города и области

О финансовом состоянии крупнейшей электросетевой компании Петербурга и Ленобласти, результатах за год, цифровых перспективах, тарифах и потенциальном слиянии активов рассказал в интервью «Фонтанке» генеральный директор «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

предоставлено ПАО "Ленэнерго"

– Собрание акционеров фактически подвело итоги вашего первого финансового года в «Ленэнерго». На собрании было объявлено, что компания находится в устойчивом положении. При этом, согласно бухгалтерской отчетности, чистая прибыль за год сократилась примерно с 12 млрд до 10 млрд рублей. С чем это связано?

– Прибыль по российским стандартам учета действительно сократилась из-за снижения прибыли от услуг по технологическому присоединению. Важно понимать, что у «Ленэнерго» два основных вида деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение объектов к сетям. Выручка от передачи выросла за год почти на 14%, а по техприсоединению – упала на 47%. Общая выручка в итоге выросла почти на 2 млрд рублей, до 76,5 млрд. При этом, в соответствии с бизнес-планом, компания должна была заработать в 2018 году 9,5 млрд рублей, и мы этот показатель превзошли, заработали 10,3 млрд.

– Если говорить о подключении к сетям — почему именно произошло падение по выручке за техприсоединение по итогам прошлого года?

– На 2017 год пришлось исполнение накопившихся до 2016 года десятков тысяч заявок на подключение, выручка по техприсоединению достигла своих максимальных значений и составила 13,4 млрд рублей. В 2018 году этот всплеск естественным образом пошел на спад, постепенно приближаясь к стабильному уровню. Стабильной мы считаем годовую выручку за техприсоединение в 6–7 млрд рублей.

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– Насколько меньше стало самих заявок?

– По количеству принятых заявок снижение за год произошло на 2,5 тысячи, что составляет порядка 6%. Исполнение за 2018 год составило более 30 тысяч договоров, за 2017 год – 32 тысячи, соответственно. Сейчас спрос постепенно падает, это объективный процесс. Хочу отметить, что 95% от общего количества заявок приходится на льготные.

– В каком году, как вы думаете, произойдет стабилизация и на какой цифре остановится объем заявок на присоединение к сетям?

– Сейчас рассматривается проект постановления правительства, который должен изменить систему льготного присоединения — от результатов рассмотрения тоже сильно зависит объем заявок. Льготное присоединение, по 550 рублей для заявителей до 15 кВт, безусловно, очень востребовано, но для любой сетевой компании это означает существенные выпадающие доходы.

– Насколько это большие выпадающие доходы для «Ленэнерго»? Как вы их компенсируете?

– Миллиарды рублей в год. Эти деньги нам возмещают, но в очень отложенной перспективе, в течение нескольких десятков лет. А мы тратим свои средства уже сейчас, привлекаем кредиты. Более половины привлеченных средств расходуется именно на исполнение льготных заявок. Нельзя забывать о том, что иногда на исполнение заявки до 15 кВт стоимостью 550 рублей нам приходится тратить миллионы. Введение для всех объектов мощностью до 150 кВт единого тарифа, не более чем 5 тысяч рублей за 1 кВт, позволит значительно сократить финансирование льготного присоединения за счет других источников.

– Хорошо, пик подключений к сетям пройден, компания вошла в полосу рутинной работы, без темпа «пятилетку за два года», который был взят вскоре после окончания истории с банком «Таврический». Можно ли считать, что процесс финансового оздоровления компании завершен?

– Компания сейчас стабильна, не сильно закредитована, долг/EBITDA у нас около единицы – отличный показатель. В 2015 году этот показатель был 5,3, предбанкротное состояние, такие компании банки обычно обходят стороной. На текущий момент свободный кредитный лимит «Ленэнерго» – более 30 млрд рублей, нет никаких проблем в привлечении денег.

Однако есть и другая сторона вопроса: осталась незакрытой история с возвратом сглаживания (перенос части закладываемой в тарифы выручки на следующие годы тарифного регулирования. – Прим. ред.). Два региона, Петербург и Ленинградская область, должны вернуть компании около 5 млрд и более 10 млрд рублей, соответственно. Мы ждем возврата этих средств от города до конца 2020 года, а что касается Ленобласти — процесс растянется на несколько лет. У них бюджет в несколько раз меньше городского, мы всё понимаем. Такая история, кстати, касается не только «Ленэнерго», сглаживание – это особенность RAB-регулирования.

– За время выполнения авральных работ по техприсоединению 2016–2017 годов «Ленэнерго» ходило в лидерах по количеству штрафов от городской Государственной административно-технической инспекции. Как сейчас компания строит отношения с городом в области благоустройства и оформления аварийных работ?

– Я пришел в компанию в начале 2018 года, тогда было проведено несколько рабочих совещаний с ГАТИ, пришли к конструктиву. Если в 2017 году из-за высоких темпов и больших объемов техприсоединения, может быть, отчасти закрывали глаза на культуру производства работ, то в ушедшем году ситуация поменялась. Сказать, что претензий от ГАТИ нет совсем, нельзя, но количество штрафов значительно сократилось, и работа в этом направлении будет продолжена.

– На собрании акционеров вы говорили о «цифровой трансформации», программе, которая должна завершиться к 2030 году. Что уже сделано за 2018 год? Сколько денег потребует программа?

– Мы оцениваем расходы на цифровую трансформацию в более чем 50 млрд рублей до 2030 года – от 20% до 30% ежегодной инвестпрограммы. Программа подразумевает целый комплекс работ: автоматизацию сети 6–20 кВ, создание цифровых районов электрических сетей, строительство новых цифровых подстанций 35–110 кВ и реконструкцию старых, внедрение интеллектуального учета электрической энергии.

Сейчас мы ведем проектирование цифровых подстанций, которые будут введены в эксплуатацию к 2020 году: «Детскосельская», «Мартышкино», «Подпорожская» и «Московская товарная». Планируется запуск первого в Санкт-Петербурге цифрового района электрических сетей (Северный РЭС).

– «Цифровизация» – красивый термин. Но это автоматизация управления — и всё? Как цифровизация скажется на потребителях ваших услуг?

– Удаленное управление сетями и подстанциями, надежность электроснабжения, доступность техприсоединения, повышение эффективности – все это цифровизация. В 2018 году оцифрована сеть 6–10 кВ во Всеволожском районе. Главное достоинство «умной сети» – способность локализовать поврежденный участок сети без погашения остальных потребителей, что позволяет сократить время ликвидации аварийных отключений и значительно повысить надежность электроснабжения потребителей. Совсем недавно мы презентовали нашу уникальную разработку – корпоративную геоинформационную систему, которая сама рассчитывает оптимальный вариант техприсоединения объекта просто по точке на карте, которую указывает заявитель. Это сделано именно для удобства заявителей, для значительного сокращения сроков технологического присоединения. И это тоже элемент цифровой трансформации.

– Подстанции, которые вводятся сейчас, нельзя назвать цифровыми?

– Все новые подстанции являются «видимыми», то есть автоматически передают информацию, оснащены дистанционными и самоуправляемыми элементами.

– Откуда будет управляться вся эта система? Из главного офиса «Ленэнерго» на площади Конституции?

– В настоящее время мы ведем работы по созданию Единого центра управления сетями с внедрением автоматизированной системы диспетчерского управления. Это отдельно стоящее здание, уже разработан его проект. До 2030 года планируем оцифровать все районы электрических сетей «Ленэнерго» и все подстанции 35–110 кВ.

– Что скрывается под термином «цифровой монтёр»? Это просто человек с планшетом?

– Человек с планшетом уже лучше, чем человек с кучей карт, которые он вынужден разворачивать под дождем. Человек с планшетом – это удобно еще и диспетчеру, который знает, где монтёр находится и что делает. Монтёр отмечает в специальном приложении: какие работы выполнены, какие требуются, какие условия не выполнил заявитель на подключение к сетям, грузит фото объекта, и все это тут же видит оператор. Безусловно, цифровизация не означает полный отказ от человеческого труда: на место аварии всегда будет выезжать бригада. Поврежденный участок кабеля дистанционно не восстановить.

– Говоря о замедлении роста тарифов для населения, Александр Беглов сказал, что ведется работа, в том числе, с «Ленэнерго». В то же время в последней раскладке по снижению тарифов из электроэнергетики фигурирует только Петербургская сбытовая компания, которая снизила сбытовую надбавку. Как «Ленэнерго» участвует – если участвует – в программе по сокращению необоснованных операционных расходов и как это сказывается на тарифах?

– Начнем с того, что мы не устанавливаем тарифы, это функция соответствующих органов исполнительной власти. Безусловно, мы проверяем операционные расходы и капитальные вложения. В 2020 году у нас заканчивается долгосрочный период регулирования. Будут пересматриваться долгосрочные параметры регулирования и решаться вопрос с возвратом накопленного сглаживания. Тарифы для населения – производная от остальных тарифов. Серьезные изменения возможны к лету 2020 года, когда мы будем формировать обоснование своих расходов на новый период регулирования.

- Еще в 2015 году «Ленэнерго» заявляло программу борьбы с потерями электроэнергии в сетях. Потом отвлекло выполнение работ на средства облигаций федерального займа. Теперь выдохнули. Есть ли уже цифры по фактическому снижению потерь в 2018 году и как сейчас развивается программа?

– Занимаемся этой проблемой, динамика есть, но процесс не быстрый. В прошлом году по сравнению с 2017-м потери сократились больше чем на 0,3 процентного пункта – до 11,7%. Первая составляющая этой системной работы – борьба с воровством электроэнергии. В прошлом году мы взыскали с таких потребителей более 500 млн рублей. Второй важный аспект – установка интеллектуальных приборов учета. В 2018 году нами смонтировано более 8 тысяч таких приборов, план на текущий год – около 10 тысяч.

– Сколько всего счетчиков работает на данный момент? В процентах от потребностей города?

– Хочу подчеркнуть, что мы в данный момент говорим именно об интеллектуальных приборах учета – таких действует около 10% от необходимого количества. Следует понимать, что каждое отключение в многомиллионном городе – это сложный технологический процесс, требующий координации с потребителями. Существуют ограничения по количеству возможных отключений для установки приборов учета. Безусловно, интеллектуальный учет гораздо более эффективен с точки зрения выявления очагов потерь. Поэтому, несмотря на объективные сложности, наша работа по установке именно таких приборов будет продолжена.

– В прошлом году было заявлено о постепенном переводе воздушных электросетей под землю. Где уже успели перевести линии, так сказать, в кабельное исполнение?

– Есть рассчитанная до 2022 года программа, ведется проектирование, работы будут вестись на линиях 35–110 кВ в четырех районах: Приморском, Красногвардейском, Красносельском и Курортном.

– Собираетесь ли развивать сеть электрозаправок? Есть ли статистика, сколько в Петербурге действительно рабочих заправок для автомобилей с аккумуляторами? Чтобы можно было подъехать и подключиться? Много ли клиентов? Есть ли от них хоть какая-то отдача?

– Сейчас в Петербурге действуют 43 публичные электрозаправки, это бесплатная услуга. Чтобы ею воспользоваться, нужно получить карту клиента в Центре обслуживания клиентов на улице Красного Текстильщика. Карта выдается при предъявлении паспорта транспортного средства. На сегодня мы выдали чуть более 180 карт.

– Стоит ли поддерживать сеть? Это же невыгодно.

– Стоит, потому что рынок будет развиваться. Зарубежные коллеги прогнозируют, что лет через пять количество электромобилей станет просто огромным – речь идет о миллионах единиц. Развивать это направление нужно, но услуга заправки должна быть платной, а собирать деньги с населения – не наш функционал. Вопрос о появлении соответствующего оператора электрозаправок по-прежнему открыт.

– Петербургская сбытовая компания?

– Возможно. Нужен концептуальный подход. Насколько это окупаемо и когда – вопрос. Поэтому сказать, что мы будем расширять глобально сеть электрозаправок, пока не могу.

– На какой стадии находится давно запланированный перевод сетевиков на одну акцию? То есть объединение компаний, входящих в группу «Ленэнерго»: АО «Курортэнерго», АО «Санкт-Петербургские электрические сети», АО «Петродворцовая электросеть», АО «Царскосельская энергетическая компания».

– Сейчас это отдельные юрлица, у каждого свой бизнес-план, свой тариф, своя инвестпрограмма. Но мы уже на финишной прямой согласования объединения в различных инстанциях, от Минэнерго и Минэкономразвития до администрации города. У некоторых компаний есть миноритарные акционеры – мы должны предложить им реализовать преимущественное право покупки. Закончить процесс слияния необходимо до начала нового долгосрочного периода тарифного регулирования.

– Есть ли прогресс в переговорах о передаче или продаже «Ленэнерго» активов самой крупной чисто областной сетевой компании ПАО «ЛОЭСК»?

– В случае если удастся договориться с собственниками «ЛОЭСК», есть несколько вариантов развития событий. «ЛОЭСК» может стать дочерней компанией «Ленэнерго» или дочерней компанией «Россетей» – с передачей этих активов нам, «Ленэнерго», в управление. Либо «Россети» могут объединить «ЛОЭСК» с «Ленэнерго» в одну компанию.

Акционерам «ЛОЭСК» хотелось бы получить деньги, что вполне логично. Нам было бы проще, если бы удалось, к примеру, обменяться акциями. Например, собственники «ЛОЭСК» передают имущество или этот бизнес целиком – и получают какую-то долю в «Ленэнерго». Если акционеры «ЛОЭСК» настаивают на деньгах, встает вопрос цены. Кроме того, сейчас часть акций «ЛОЭСК» находится под арестом. Поэтому в переговорном процессе все непросто, но он идет.

– Вам бы наверняка хотелось закрыть вопрос с «ЛОЭСК» в нужную для себя сторону к лету 2020 года — когда будет готовиться новая заявка на долгосрочные параметры регулирования?

– Хотелось бы закончить чем быстрее, тем лучше, но сначала «ЛОЭСК» надо решить вопрос с судами. Наша позиция однозначна: «Ленэнерго» и «ЛОЭСК» необходимо объединяться, наличие двух компаний в одном регионе ведет к задвоению затрат. К примеру, Кингисепп: районы электрических сетей «Ленэнерго» и «ЛОЭСК» находятся на расстоянии сотни метров друг от друга. А общий объем сетей там не такой, чтобы иметь в два раза больше людей и техники. Для небольшого района это непозволительные двойные расходы.

Беседовал Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»