Всероссийский SUP DAY петербургские сапсёрферы отметят массовым заплывом

"Фонтанка.ру"

День сапбординга пройдет 29 июня 2019 года более чем в 50 городах. Праздник отметят погружением в культуру сапбординга, объединив в массовом всероссийском мероприятии опытных спортсменов и новичков, все клубы и школы страны.

Официально SUP признан самым быстро развивающимся водным видом спорта в мире и уже давно обогнал кайтинг и виндсёрфинг по массовости.

«Наш любимый спорт в России стал достаточно взрослым, чтобы у него появился собственный праздник. Мы хотим, чтобы в этот день объединилось всё сап-сообщество России: спортсмены, школы сапсёрфинга, станции проката оборудования. Надеемся, введение Всероссийского дня сапбординга поспособствует притоку новичков в наши стройные ряды и откроет кому-то новый удивительный мир», – говорит один из учредителей нового праздника Евгений Резонтов.

В Петербурге любители сапсёрфа собираются в полдень у 14-го Каменноостровского моста на набережной реки Крестовки. Подробная программа праздника – по ссылке.

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А 20 июля сапсёрферов на петербургской воде ждёт ещё один грандиозный праздник - IV международный фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» . Яркий водный SUP – карнавал по рекам и каналам в самом сердце Северной столицы, придуманный и организованный городским порталом «Фонтанка.ру», стал за годы существования хорошей городской традицией.

В прошлом году 890 человек зарегистрировалось и около 500 участников из России, Финляндии, Кипра, Беларуси, Украины, Эстонии и Польши по факту прошли на сапах девять километров по акваториям Мойки, Фонтанки, каналов Крюкова и Грибоедова под девизом «В Питере – плыть!». В этот раз мы ожидаем около тысячи участников на паддл-бордах.

Старт «Фонтанка-SUP» феста 20 июля 2019 года в 10:30 с набережной Мойки у Марсова поля, напротив Павильона Росси. Участие в фестивале бесплатное, но с обязательной регистрацией .

Обращаем ваше внимание:

– Не допускается регистрировать на своё имя, фамилию, номер телефона, почту другого участника. Это связано с требованиями страхования участников.

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– Выйти на воду (только на паддл-борде) сможет любой зарегистрированный участник старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

– Дети младше 14 лет на фестиваль не допускаются.

– Подростки 14 – 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.

– В день мероприятия всем, кто спускается на воду, необходимо прибыть на площадку фестиваля заранее и получить стартовый номер. Без него в акваторию просто не пустят.

! Стартовые номера для несовершеннолетних участников старше 14 лет выдаются только при предъявлении расписки от законных представителей.

! Во время участия в фестивале запрещается использовать рекламные флаги, плакаты или фирменные элементы для продвижения какой-либо компании или бренда без письменного согласия организатора.

– Участники обязаны знать и соблюдать требования техники безопасности на воде. Использование лиша строго обязательно. Участники без лиша к участию не допускаются.

*Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию.

На данный момент количество участников не ограничено. Регистрация будет закрыта за несколько дней до проведения SUP феста.

Все новости фестиваля – в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация – на сайте http://fontankasup.ru