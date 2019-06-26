Семейный очаг для счастливой семьи

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Десять лет назад в России был учреждён новый праздник. Восьмого июля на государственном уровне отмечается День семьи, любви и верности.

В этот день проходят развлекательные мероприятия, мастер-классы народного ремесла, театральные представления, спортивные мероприятия, концерты, ярмарки, парады колясок. Учреждены и особые награды за сохранение семейного очага – медаль «За любовь и верность», орден «Родительская слава».

Компания «Терминал-Ресурс», ведущая комплексное освоение территории «На Царскосельских холмах», вносит свой вклад в сохранение традиционных ценностей – строит жильё для счастливой семейной жизни. Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе возводятся по кирпично-монолитной технологии с учётом потребностей современной семьи. Высокие потолки, панорамное остекление, эргономичные планировки – вот причины, по которым «Образцовые кварталы» выбирают для семейной жизни. В жилых комплексах проектируются квартиры от компактных студий до 100-метровых «трёшек». Тёплый водяной пол позволяет регулировать температуру в каждой жилой зоне, а собственные газовые котельные круглогодично обеспечивают жильцов горячей водой и позволяют экономить на коммунальных платежах.

На территории проекта открыт современный детский сад с бассейном. В ближайшее время запланированы ещё два садика и две общеобразовательные школы. В интересах детей благоустраиваются дворы: в них обязательно присутствуют спортивные, игровые площадки, производится озеленение территории.

Для россиян праздник является поводом, чтобы собраться всей семьей и совместно провести время. Многие влюбленные пары в этот день регистрируют брак. Интересно, что в России семейное право зародилось во времена правления Петра І. Он настаивал на добровольной основе создания семьи. А традиция носить обручальные кольца пришла из Древнего Египта. Символ Дня семьи, любви и верности – ромашка. Белые лепестки этого цветка означают чистоту и преданность.

Строительная компания «Терминал-Ресурс» желает всем семейного счастья! Народная поговорка гласит: «Семья сильна, когда над ней крыша одна». Пусть ваши дома будут надёжными, современными, тёплыми, уютными и гостеприимными!

Отдел продаж ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (проект «На Царскосельских холмах»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya