Солнце над Пушкинским районом

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Первого июля наши предки отмечали Ярилин день – праздник солнце. Его называли «макушкой лета». Праздник возник в те времена, когда на Руси еще не было христианства, и славянские народы просили помощи у небесных светил, природы и животных.

Наши предки верили, что целебные травы, собранные в эти дни, обладают особенной чудодейственной силой, а июльская роса возвращает красоту и здоровье. Устраивались ярмарки, гуляния, хороводы и состязания, на которых молодежь показывала свою силу и ловкость. Согласно народным приметам, следующие за праздником семь дней будут погожими. Если утренний туман по низине стелется, ждать жару. Много росы – будет много проса.

Далеко не все жители мегаполиса имеют возможность соприкасаться с родной природой и своей историей. В Пушкинском районе такая возможность сохранилась. Жители новых малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» пользуются всеми благами цивилизации в комфортабельном жилье и при этом наслаждаются природой. Каждый день они видят зелень и широкие горизонты.

Солнце утомляет петербуржцев нечасто, однако глобальное изменение климата проявляется и здесь. Петербуржцы шутят, что настраиваются на лучшее, но на всякий случай не убирают далеко летний пуховик.

В этом сезоне столбик термометра в Петербурге несколько раз приближался к 30°C. По данным сервиса Яндекс.Погода, в июле в Пушкинском районе будет устойчивая тёплая погода выше 20°C. У жителей Павловска, Пушкина и близлежащих «Царскосельских холмов», на которых возводятся «Образцовые кварталы», вопрос семейного досуга на выходных решается просто. Совсем рядом расположены роскошные дворцово-парковые комплексы.

Пушкинский район остаётся одним из самых привлекательных для проживания не только с точки зрения культурной среды, транспортной и социальной инфраструктуры. Главное его преимущество – благополучная экологическая обстановка. Изобилие зелёных насаждений обеспечивает чистый воздух. Здесь сложилась уникальная экосистема. Новосёлы ЖК «Образцовые кварталы» на прилегающих территориях регулярно видят чибисов, ласточек, сов, птиц из семейства соколиных.

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