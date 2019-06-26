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02.07.2019 18:00
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Солнце над Пушкинским районом

Солнце над Пушкинским районом

shutterstock.com

Первого июля наши предки отмечали Ярилин день – праздник солнце. Его называли «макушкой лета». Праздник возник в те времена, когда на Руси еще не было христианства, и славянские народы просили помощи у небесных светил, природы и животных.

Наши предки верили, что целебные травы, собранные в эти дни, обладают особенной чудодейственной силой, а июльская роса возвращает красоту и здоровье. Устраивались ярмарки, гуляния, хороводы и состязания, на которых молодежь показывала свою силу и ловкость. Согласно народным приметам, следующие за праздником семь дней будут погожими. Если утренний туман по низине стелется, ждать жару. Много росы – будет много проса.

Далеко не все жители мегаполиса имеют возможность соприкасаться с родной природой и своей историей. В Пушкинском районе такая возможность сохранилась. Жители новых малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» пользуются всеми благами цивилизации в комфортабельном жилье и при этом наслаждаются природой. Каждый день они видят зелень и широкие горизонты.

Солнце утомляет петербуржцев нечасто, однако глобальное изменение климата проявляется и здесь. Петербуржцы шутят, что настраиваются на лучшее, но на всякий случай не убирают далеко летний пуховик.

В этом сезоне столбик термометра в Петербурге несколько раз приближался к 30°C. По данным сервиса Яндекс.Погода, в июле в Пушкинском районе будет устойчивая тёплая погода выше 20°C. У жителей Павловска, Пушкина и близлежащих «Царскосельских холмов», на которых возводятся «Образцовые кварталы», вопрос семейного досуга на выходных решается просто. Совсем рядом расположены роскошные дворцово-парковые комплексы.

Пушкинский район остаётся одним из самых привлекательных для проживания не только с точки зрения культурной среды, транспортной и социальной инфраструктуры. Главное его преимущество – благополучная экологическая обстановка. Изобилие зелёных насаждений обеспечивает чистый воздух. Здесь сложилась уникальная экосистема. Новосёлы ЖК «Образцовые кварталы» на прилегающих территориях регулярно видят чибисов, ласточек, сов, птиц из семейства соколиных.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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Новости компаний
shutterstock.com
02.07.2019 18:00

Солнце над Пушкинским районом

Первого июля наши предки отмечали Ярилин день – праздник солнце. Его называли «макушкой лета». Праздник возник в те времена, когда на Руси еще не было христианства, и славянские народы просили помощи у небесных светил, природы и животных.
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