«Полковник-миллиардер» Захарченко уже два месяца не может подстричься в СИЗО. В «Лефортово» сломались все машинки

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко жалуется на то, что он уже два месяца не может подстричься в СИЗО «Лефортово». Об этом «Интерфаксу» 25 июня рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Он уточнил, что аналогичные жалобы поступили и от других заключенных. По словам Мельникова, в СИЗО обычно заключенным выдают машинки, чтобы они стригли друг друга сами. Однако в «Лефортово» они все оказались сломаны.

«Члены ОНК предложили в качестве гуманитарной помощи передать машинки, но во ФСИН сообщили, что в них не нуждаются, так как в настоящее время руководством изолятора проводится процедура закупки шести таких машинок, однако она очень длительная и поэтому заключенные не могут подстричься», – пояснил Мельников.

Захарченко жаловался также на то, что больше месяца не может попасть к стоматологу. Представители ОНК «дали соответствующие рекомендации руководству СИЗО», – подчеркнул Мельников.

Напомним, 10 июня Пресненский районный суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко.