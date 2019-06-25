«Лансер» и «Солярис» устроили игры в шашечки на Маршала Блюхера. Закончилось всё автоакробатикой

Крупная авария произошла вечером 25 июня в Калининском районе Петербурга. Игры в догонялки между «Лансером» и «Солярисом» на проспекте Маршала Блюхера закончились разбитыми авто.

читатель "Фонтанки" Максим

Как сообщают очевидцы, тройное ДТП на Маршала Блюхера перед ТРК «Европолис» спровоцировали водитель «Лансера» и «Соляриса», которые обгоняли и подрезали друг друга. В итоге последнее авто несколько раз перевернулось и оказалось на боку. У «Лансера» разбита передняя часть. Кроме того, была задета третья легковая машина.

«Они гонялись, «Солярис» подрезал «Лансера», а за секунд 10 «Лансер» подрезал меня, я еле ушёл», – пишут очевидцы в соцсетях.

«Я скорую вызвала. Прям на глазах произошло. Жалко. 4 раза перевернулись. Если не встречная машина, долетели бы до гаражей. Все живы. Детей не было», – добавляет другой комментатор.

Однако, на видео, которое «Фонтанке» прислал читатель, видно, как женщина помогает выйти из «Лансера» мальчику.