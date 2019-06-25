«Формула проста до безобразия». Минфин и Минэнерго придумали, как компенсировать выплаты нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок

Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых), чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в 2020 году. Как пишут «Ведомости», об этом 25 июня заявил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.

Поправки будут внесены в правительство уже завтра, 26 июня, уточнил он.

«Формула проста до безобразия. Сколько составит экономия на демпфере с учетом новых параметров, настолько повысится НДПИ за вычетом того, что мы дополнительно заработаем на мазуте», – заявил Сазанов.

И подчеркнул, что роста налоговой нагрузки на отрасль он не ожидает. Отметим, сейчас государство компенсирует нефтяникам 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина. Это позволяет сдерживать рост цен на внутреннем рынке. В 2020 году формула изменится, и государство будет компенсировать уже 68%. Чтобы компенсировать потери государства, Минфин и предлагает повысить НДПИ.