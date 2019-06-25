Трамп взял пресс-секретаря у супруги. Представитель Мелании Трамп теперь работает в Белом доме

Пресс-секретарем Белого дома назначена представитель первой леди США Стефани Гришэм. Об этом сама Мелания Трамп 25 июня написала в Twitter.

«Я рада объявить, что Стефани Гришэм будет следующим представителем Белого дома и директором по связям с общественностью. Она была с нами с сентября 2015 года, я не могу представить лучшего человека, который будет трудиться на благо администрации США и нашей страны», – заявила супруга Дональда Трампа.

К своим обязанностям Гришэм приступит с 1 июля. Напомним, нынешний пресс-секретарь, Сара Сандерс, покидает свой пост. В СМИ сообщали, что она собирается принять участие в выборах губернатора штата Арканзас.