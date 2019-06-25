На Большом проспекте В.О. троллейбус насмерть сбил мужчину на переходе

Мужчина погиб под колёсами троллейбуса на Васильевском острове в Петербурге. Трагедия произошла около половины восьмого вечера 25 июня.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 22-летний водитель троллейбуса, двигаясь по Большому проспекту В.О., не заметил пешехода и наехал на него, когда тот переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший скончался на месте.

При этом очевидцы в соцсетях уверяют, что когда пешеход начал переходить дорогу, светофор уже загорелся зелёным. А водитель якобы пытался проскочить перекресток в последний момент.