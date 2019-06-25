Гол Азмуна принёс «Зениту» вторую победу на сборах

Победой для футбольного клуба «Зенит» завершился второй товарищеский матч в рамках летних учебно-тренировочных сборов. Со счётом 1:0 петербуржцы 25 июня победили в Софии (Болгария) местный «Левски».

С первых минут у «Зенита» появились Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Мусаев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Ерохин, Азмун. В перерыве Бабурин, Оздоев и Маммана вышли вместо Лунева, Мусаева и Дриусси.

На 48-й минуте Азмун забил единственный в матче гол, реализовав пенальти.

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Мевля, Терентьев, Набиуллин, Краневиттер, Мак, Эрнани, Заболотный, Дзюба по ходу второго тайма заменили остальных футболистов, начинавших игру с первых минут.

Напомним, «Зенит» будет тренироваться в Австрии до 29 июня. Впереди ещё товарищеские матчи с «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня). Первый официальный матч нового сезона состоится 6 июля в Москве, когда «Зенит» разыграет Суперкубок России с «Локомотивом». Также РПЛ опубликовала точное расписание матчей «Зенита» в первых восьми турах чемпионата РПЛ.

Напоним, в предыдущем матче на австрийских сборах «Зенит» разгромил местный «Ваккер».