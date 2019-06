Брейк-данс вошёл в программу Олимпиады-2024. У России появился шанс на ещё одно золото

Международный олимпийский комитет (МОК) включил брейк-данс в программу Олимпийских игр-2024 в Париже. Как сообщает 25 июня вечером пресс-служба МОК, серфинг, скалолазание и скейтбординг также останутся в программе Олимпиады после дебюта на Играх в Токио в 2020 году.

Breaking, skateboarding, sport climbing and surfing have been provisionally included on the sports programme of the Olympic Games #Paris2024 @Paris2024@DanceSportTotal @IFSClimbing @WorldSkate_news @ISAsurfing pic.twitter.com/iuMvyzli5K