Вице-губернатор Совершаева анонсировала муниципальную реформу в Петербурге. Местным властям значительно увеличат бюджет

В Смольном намерены реформировать систему муниципального управления. Об этом заявила на конференции «Единой России» 25 июня вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева.

По её словам, предстоящие выборы — это в том числе и борьба за полномочия муниципалитетов.

«На муниципальном уровне проще и легче решать многие вопросы и согласовывать их с жителями», – отметила она. Совершаева добавила, что часто происходят такие ситуации, когда муниципалы обустраивают территорию, а через несколько недель власти другого уровня «что-то уже перекапывают» за счёт другого бюджета.

«Нужен комплексный подход. Мы считаем, что все три бюджета должны быть соединены в один», – заключила она.

Совершаева заметила, что единороссы готовы к избирательной кампании и анонсировала создание группы в Смольном по содействию организации проведения выборов.