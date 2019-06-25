Два московских ресторана вошли в двадцатку лучших заведений мира по версии World’s Best Restaurant

Московский ресторан White Rabbit занял тринадцатое место в престижном рейтинге The World’s Best Restaurant, сообщает 25 июня портал www.finedininglovers.com, на котором велась трансляция церемонии оглашения списка победителей. White Rabbit (шеф-повар Владимир Мухин), принадлежащий предпринимателю Борису Зарькову, находится в топ-50 рейтинга с 2015 года, регулярно улучшая результат. Так, в 2018-м он занимал 15-ю строчку. Twins Garden братьев Сергея и Ивана Березуцких поднялся с 72-го места в 2018 году на 19-ю строчку рейтинга.

Лучшим рестораном мира в 2019 году стал Mirazur из города Ментон, Франция. В прошлом году этот титул получил итальянский Osteria Francescana, который находится в Модене. По новым правилам победители прошлых лет не могут больше принимать участие в рейтинге.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в расширенный список The World’s Best Restaurant вошли два ресторана из Петербурга — Harvest на Добролюбова и «Кококо» на Вознесенском.