В Петербурге влюблённый зарезал свою бывшую и остался ждать полицию

Мужчина расправился со своей бывшей девушкой, устроив у неё дома кровавую резню. Убийство произошло днём 25 июня на Московском проспекте в Петербурге.

По данным «Фонтанки», в 16:40 39-летний мужчина пришёл домой к своей бывшей 18-летней девушке. Намерения его не были благими. Дверь открыла сестра, после чего злодей ворвался в комнату жертвы и нанёс ей не менее 5 ударов ножом в область сердца. От полученных травм девушка скончалась на месте, а убийца покорно остался ждать полицию.