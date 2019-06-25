СМИ: строительная компания Фонда Кадырова без конкурса получила контракты более чем на 200 млн рублей

Строительная компания ООО «МегаСтройИнвест», собственником которой является Фонд Кадырова, с апреля по июнь стала победителем в 13 аукционах на благоустройство парков, общественных и дворовых территорий шести муниципальных районов Чечни.

Как сообщают «Открытые медиа» 25 июня, общая стоимость полученных заказов превысила 72 миллиона рублей. При этом только в одном из тендеров у ООО «МегаСтройИнвест» был конкурент.

Но компания участвовала не только в конкурсах по благоустройству. В июне «МегаСтройИнвест» заключил с республиканским минстроем контракт на 163,9 млн рублей на предоставление жилых помещений по подпрограмме ликвидации ветхого жилья в Чечне. И снова обошлось без конкурентов. За день до официального рассмотрения заявок, 20 июня, этот аукцион признали несостоявшимся и заключили контракт с «МегаСтройИнвест».

ООО «МегаСтройИнвест» (ранее «МегаСтройКомплект») — крупный игрок на строительном рынке Чечни и один из основных государственных подрядчиков. Основана компания в 2007 году Фондом Кадырова.