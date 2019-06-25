«За выдающийся вклад в историю Украины». Уроженец Петербурга украсит новую банкноту в 1000 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) 25 июня объявил о выходе в обращение банкноты в 1000 гривен. Она станет самой крупной в стране, население увидит ее в октябре 2019 года.

На лицевой стороне банкноты будет изображен ученый-естествоиспытатель Владимир Вернадский. Уроженец Санкт-Петербурга, в 1918 году он стал первым президентом Украинской академии наук. В 1942-м основатель биогеохимии получил Сталинскую премию I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники».

«Он избран за выдающийся вклад в историю Украины, как философ, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки», — заявил глава НБУ Яков Смолий.

В НБУ также пояснили, что с помощью выпуска новой банкноты надеются сэкономить на транспортировке наличности и печати.