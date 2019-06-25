Устанавливать интеллектуальное видеонаблюдение в петербургском метро ФСО не придется. Госпредприятие проиграло частной компании на аукционе

ГУП «Петербургский метрополитен» подвел итог аукциона на установку систем интеллектуального видеонаблюдения на четырех станциях метро: компания «Аспект Северо-Запад» обошла федеральное госпредприятие «СВЭКО». Информация об этом 25 июня размещена на сайте госзакупок.

Частник скинул цену на 10,5% – до 309 млн рублей, а госпредприятие, которое курируется Федеральной службой охраны, на 10% – до 310 млн рублей. Как следует из техзадания, теперь «Аспект Северо-Запад» должен будет оснастить «Пионерскую», «Садовую», «Черную речку» и «Спортивную» системой интеллектуального видеонаблюдения. Нужно смонтировать и установить специальное программное обеспечение, которое позволит автоматически обнаруживать оставленные предметы.

По данным СПАРК, «Аспект Северо-Запад» только в 2018 году 6 раз побеждал в торгах ГУП «Петербургский метрополитен». Общая сумма контрактов составила 221 млн рублей. В 2019 году это первый выигранный аукцион. Компания стала одним из стабильных подрядчиков метрополитена с 2015 года. Общая сумма соглашений с ней превышает 730 млн рублей.

«Аспект Северо-Запад» было создано в 1998 году как дочернее предприятие ЗАО «Научно-производственный центр "АСПЕКТ" им. Ю. К. Недачина» (Дубна) для работ по проектированию, поставке и монтажу аппаратуры радиационного контроля на объектах и предприятиях Северо-Западного региона РФ. Последние годы компания активно работает над развитием интеллектуальной системы видеонаблюдения в метро, которая позволяет хранить и систематизировать видеоархив и автоматически обнаруживать оставленные предметы.